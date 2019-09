Der Brexit-Beauftrage der Europäischen Union, Barnier, hat sich pessimistisch zur Frage geäußert, ob ein Brexit ohne Abkommen noch verhindert werden kann.

In einem Beitrag für die britische Zeitung "Sunday Telegraph" schrieb Barnier, die von der Regierung in London abgelehnte "Backstop"-Regelung müsse es geben, um die Integrität des EU-Marktes zu sichern und eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland zu gewährleisten. Der britische Premierminister Johnson will sein Land notfalls ohne einen Austrittsvertrag zum 31. Oktober aus der EU herausführen.