Der ehemalige EU-Chefunterhändler in den Brexit-Gesprächen, Barnier, sieht einen Zusammenhang zwischen der Kraftstoffkrise in Großbritannien und dem EU-Austritt des Landes.

Elementarer Bestandteil des EU-Binnenmarkts sei die Arbeitnehmer-Freizügigkeit, sagte Barnier der BBC. Großbritannien müsse nun den Konsequenzen des EU-Austritts ins Auge sehen.



Die britische Regierung mobilisierte wegen der Benzinknappheit an den Tankstellen die Armee, um nötigenfalls Kraftstoff zu liefern. Es gibt zwar genug Treibstoff in den Raffinerien, jedoch zu wenige LKW-Fahrer. An den Tankstellen kommt es zu langen Schlangen und Hamsterkäufen. Menschen haben Probleme, zur Arbeit zu kommen. Die größte Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes fordert, dass systemrelevante Beschäftigte, wie Ärzte und Pflegepersonal, bevorzugt tanken können. In Großbritannien fehlen Schätzungen zufolge 100.000 LKW-Fahrer.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.