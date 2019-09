Der Sprecher des britischen Parlaments, Bercow, will spätestens Ende Oktober seinen Posten räumen. Die Queen setzt das Gesetz in Kraft, das einen EU-Austritt ohne Vertrag verhindern soll. Und das Unterhaus stimmt heute erneut über vorgezogene Neuwahlen ab.

Für Überraschung sorgte Unterhaussprecher Bercow: Er wolle im Falle vorgezogener Neuwahlen nicht noch einmal als Sprecher kandidieren. Sollten die Parlamentarier heute nicht für Neuwahlen stimmen, werde er zum 31. Oktober zurücktreten.



Das britische Parlament soll heute erneut über eine Neuwahl am 15. Oktober abstimmen. Es wird erwartet, dass sich die Abgeordneten in London auch diesmal dagegen aussprechen. Unmittelbar nach der Sitzung soll das Unterhaus in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden.

Queen unterzeichnet Gesetz

Am Nachmittag hatte Königin Elisabeth die Zweite das Gesetz in Kraft gesetzt, das einen EU-Austritt ohne Vertrag verhindern soll. Der Entwurf war in der vergangenen Woche gegen den Willen des Regierungschefs vom Parlament verabschiedet worden. Das Gesetz sieht vor, dass Großbritannien bei den EU-Partnern eine abermalige Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein mehrheitsfähiges Abkommen erzielt werden.

Johnson führt Gespräche in Irland

Johnson zeigte sich bei seinem Besuch in Dublin überzeugt, bis Mitte Oktober einen Ausstiegsvertrag mit Brüssel schließen zu können. Der irische Ministerpräsident Varadkar zweifelt dies an. Er warf dem Premierminister vor, bisher keine realistische Alternative zur sogenannten Backstop-Regelung vorgelegt zu haben. Die Garantieklausel für eine offene Grenze bleibe für ihn wesentlicher Bestandteil des Austtrittsabkommens.