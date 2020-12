Zwei Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase nimmt der Druck auf die Handelsroute über den Ärmelkanal zu.

Auf Twitter kursieren Videoaufnahmen von langen Lkw-Staus an der Zufahrt zum Eurotunnel im englischen Folkestone. Ein Sprecher der Eurotunnel-Betreiberfirma Getlink sagte der Deutschen Presse-Agentur, bis kurz vor Neujahr werde ein hohes Aufkommen an Frachtverkehr in beide Richtungen erwartet. Gründe dafür seien das Weihnachtsgeschäft, medizinische Lieferungen wegen der Coronavirus-Pandemie und die Aufstockung vieler Bestände vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase.



Der Chef des britischen Logistikverbandes UK Warehousing Association bestätigte, dass es inzwischen so gut wie unmöglich sei, Lagerkapazität in dem Land zu bekommen. Auch in den britischen Häfen stauen sich die Schiffscontainer mit Waren. Der britische Handelsverband beklagte, dass dadurch die Lieferkosten stiegen, etwa weil Häfen Gebühren für das Lagern der Container verlangten.

