Eine Untersuchungskommission hat der britischen Labour-Partei ein unzureichendes Vorgehen gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen vorgeworfen.

Es habe unentschuldbare Fehler und einen Mangel an Bereitschaft gegeben, konsequent gegen antisemitische Mitglieder vorzugehen, sagte eine Sprecherin der unabhängigen "Kommission für Gleichheit und Menschenrechte" bei der Vorstellung eines Berichts in London. Darin wird besonders der frühere Labour-Vorsitzende Corbyn kritisiert, der Partei von 2015 bis 2020 anführte. Der neue Labour-Chef Starmer sprach von einem Tag der Schande für die Partei und entschuldigte sich für die Versäumnisse. Labour muss nun binnen sechs Wochen einen Aktionsplan vorlegen.



Seit Jahren werfen Kritiker den britischen Sozialdemokraten antisemitische Tendenzen vor, etwa in Beiträgen in sozialen Medien. Corbyn war unter anderem einer einseitigen Unterstützung der Palästinenser im Nahostkonflikt bezichtigt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.