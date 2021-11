Omikron-Variante Großbritannien beruft G7-Krisensitzung ein

Wegen der neu entdeckten Omikron-Variante des Coronavirus beruft Großbritannien eine Dringlichkeitssitzung der G7-Gesundheitsminister ein. Diese solle bereits morgen stattfinden, hieß es in London. Großbritannien hat derzeit den turnusgemäßen Vorsitz der sieben großen Industrienationen inne. In Europa waren am Wochenende immer mehr Corona-Infektionsfälle mit der neuartigen Virusvariante festgestellt worden.

28.11.2021