Angesichts drohender Engpässe in der Lebensmittelversorgung lockert die britische Regierung ihre Corona-Quarantäneregeln für Beschäftigte des Sektors.

Demnach sollen Angestellte etwa von Supermärkten, Verteilzentren und in der Logistik nicht mehr in eine zehntägige Selbstisolation gehen, wenn sie von der Covid-App des Nationalen Gesundheitsdienstes über einen Kontakt mit einer infizierten Person unterrichtet werden. Stattdessen sollen in diesen Bereichen täglich Tests der Beschäftigten gemacht werden.



In Großbritannien befinden sich wegen der hohen Ansteckungszahlen derzeit hunderttausende Menschen in Selbstisolation, darunter auch Premierminister Johnson. Die Lebensmittelbranche warnte deshalb vor unterbrochenen Lieferketten und leeren Supermarktregalen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.