In die Debatte über den Tonfall im britischen Parlament hat sich nun auch die Kirche von England eingeschaltet.

Die Art und Weise, wie derzeit im Unterhaus diskutiert werde, schade dem Land, heißt es in einer öffentlichen Erklärung der 118 anglikanischen Bischöfe. Insbesondere die in den Auseinandersetzungen über den Brexit benutzte Sprache sei nicht akzeptabel und Großbritanniens und seiner Führung unwürdig.



Bereits gestern hatte Parlamentspräsident Bercow erklärt, die Atmosphäre im Unterhaus sei schlimmer, als er sie je in seinen 22 Jahren im Plenum erfahren habe.



Zuvor hatten sich Vertreter von Regierung und Opposition ungewöhnlich scharf angegangen.