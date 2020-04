Der britische Premierminister Johnson ist aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Er werde auf Anraten der Ärzte aber nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Stattdessen wolle sich der 55-Jährige auf dem offiziellen Landsitz des Premiers, Chequers, in der Nähe von London erholen. An das Pflegepersonal gerichtet erklärte der Politiker der konservativen Tories, er verdanke den Mitarbeitenden sein Leben. Johnson war an Covid-19 erkrankt und am vergangenen Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden. Zwischenzeitlich musste er drei Tage auf der Intensivstation verbringen.



Johnson wird derzeit von Außenminister Raab vertreten. Anders als in anderen Staaten ist die Stellvertretung in Großbritannien nicht eindeutig geregelt. Zwar wird Johnson in die Regierungsgeschäfte einbezogen, aller Voraussicht nach aber noch für Wochen nicht persönlich in seinem Amtssitz in der Downing Street Nummer 10 anwesend sein.