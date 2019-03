In einer Krisensitzung hat die britische Premierministerin May mit mehreren Ministern und weiteren Politikern über den Brexit beraten.

Ein Sprecher Mays erklärte, in den Gesprächen auf dem Landsitz Chequers sei es unter anderem darum gegangen, ob im Unterhaus noch eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zustande kommen könne. Berichten zufolge nahmen auch der ehemalige Außenminister Johnson und der Politiker Rees-Mogg an dem Treffen teil.



Heute befasst sich das Unterhaus in London erneut mit dem Austritt aus der EU. Britische Medien berichteten zudem, mehrere Minister planten, die Regierungschefin zum Rücktritt aufzufordern. Vizepremier Lidington und Finanzminister Hammond wiesen dies als Spekulation zurück.