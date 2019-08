In Großbritannien wächst der politische Widerstand gegen die von Premierminister Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments.

In Edinburgh beantragten 75 schottische Abgeordnete eine Überprüfung durch das höchste Zivilgericht. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, kündigte für Dienstag eine politische Intitative an, um Johnson im Zuge eines parlamentarischen Prozesses zu stoppen. Eine juristische Überprüfung gab auch die Geschäftsfrau und Anti-Brexit-Aktivistin Miller bekannt.



Die Zahl der Unterzeichner einer Online-Petition gegen die

Zwangspause der Abgeordneten beträgt mittlerweile knapp 1,5 Millionen. Am Mittwoch hatte Königin Elizabeth einem Antrag Johnsons zugestimmt, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern. Die Opposition sieht darin den Versuch, eine Allianz gegen einen Brexit ohne Austrittsvertrag zu blockieren.