Das britische Parlament hat das Gesetz über den EU-Austritt endgültig verabschiedet.

Nach den Abgeordneten des Unterhauses billigten in London auch die Lords im Oberhaus den Entwurf und ratifizierten ihn somit. Das Oberhaus zog mehrere Änderungsanträge zu dem Gesetzestext von Premierminister Johnson zurück, nachdem das Unterhauses diese abgelehnt hatte.



In Großbritannien müssen internationale Verträge im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens in nationales Recht übertragen werden, um Gültigkeit zu erlangen. Dafür fehlt nun nur noch die Billigung von Queen Elizabeth der Zweiten, was als Formsache gilt.



Das Europaparlament will am 29. Januar über den Austrittsvertrag abstimmen.

Zwei Tage später - am 31. Januar - soll Großbritannien dann die Europäische Union verlassen.