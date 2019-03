Der britische Brexit-Minister Barclay hat Premierministerin May den Rücken gestärkt.

Mays ausgehandeltes Abkommen mit der Europäischen Union sei nach wie vor der beste Weg, den Willen des britischen Volkes zu erfüllen, das 2016 mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt habe, sagte Barclay in London. Außerdem warnte der Minister vor Neuwahlen, falls das Unterhaus die Verhandlungen über den Brexit an sich reißen wolle. Es entstünde dann nämlich eine Situation, in der das Parlament der Regierung womöglich ein Vorgehen entgegen den eigenen Überzeugungen vorschreibe.



Die britische Premierministerin verliert laut Medienberichten den Rückhalt in den eigenen Reihen. Mehrere Zeitungen berichten, sie solle morgen in einer Sitzung des Unterhauses mit der Forderung nach ihrem Rücktritt konfrontiert werden. Kabinettsmitglieder wollten als Druckmittel mit ihrem eigenen Rücktritt drohen.