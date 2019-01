Der britische Brexit-Minister Barclay hat angekündigt, Großbritannien werde am 29. März aus der Europäischen Union notfalls auch ohne Abkommen austreten.

Barclay sagte der BBC, dies werde für den Fall geschehen, dass sich beide Seiten nicht einig würden. Er räumte ein, dass ein No-Deal-Brexit von Regierung und Parlament nicht gewollt sei. Man suche nun nach Alternativen in der irischen Grenzfrage. Es gebe eine ganze Reihe von Optionen, Fragen in Bezug auf die Fristen, auf Ausstiegsklauseln und auf die Technologie. Dies werde die Art der Verhandlungen mit der EU in den nächsten Tagen bestimmen, führte Barclay aus. Oppositionsführer Corbyn sagte, nun müsse der Alternativplan seiner Labour-Partei besprochen werden. Premierministerin May will sich heute mit Corbyn zu Gesprächen treffen.



Der sogenannte Backstop soll verhindern, dass nach dem Brexit zwischen dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland und dem EU-Mitglied Irland Grenzkontrollen eingeführt werden. Großbritannien soll so lange in einer Zollunion mit der EU bleiben, bis eine andere Lösung gefunden ist. Die Brexit-Hardliner sind strikt gegen den Backstop, die EU beharrt darauf, um den Friedensprozess zwischen Nordirland und Irland nicht zu gefährden.