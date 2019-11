Bei der Parlamentswahl in Großbritannien will die Brexit-Partei nicht gegen aussichtsreiche konservative Kandidaten antreten.

Parteichef Farage erklärte, man werde keinen Bewerber in den 317 Wahlkreisen aufstellen, die bei der letzten Wahl an die Konservativen gegangen seien. Dadurch wird eine Mehrheit für die Konservativen von Premierminister Johnson wahrscheinlicher. Labour-Chef Corbyn kritisierte, Farage handle auf Anweisung von US-Präsident Trump. Dieser hatte Johnson und Farage zur Zusammenarbeit aufgefordert.



Vor einigen Tagen hatten bereits drei europafreundliche Parteien vereinbart, bei der Wahl nicht gegeneinander anzutreten, sondern gemeinsam den aussichtsreichsten Pro-EU-Kandidaten zu unterstützen.



Beim britischen Mehrheitswahlrecht gewinnt der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis. Alle anderen Stimmen verfallen. Die Parlamentswahl findet am 12. Dezember statt.