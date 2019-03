Es war ein bewegter Tag in London: Erst bietet Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt an - für den Fall, dass ihr Brexit-Abkommen mit der EU doch noch angenommen wird. Und dann stimmen die Abgeordneten über acht Alternativ-Szenarien zu Mays Plänen ab. Erfolglos.

Denn kein einziger der acht Anträge erhielt eine Mehrheit. Inhaltlich verfolgten die Anträge verschiedene Optionen: einen Austritt aus der EU ohne jeden Vertrag ebenso wie das Zurückziehen des Austrittsantrages nach Artikel 50 des EU-Vertrages. Außerdem ging es um verschiedene Versionen eines "weichen" Brexit. Das heißt: Großbritannien würde zwar aus der EU austreten, aber recht eng an sie gebunden bleiben - etwa durch den Verbleib in Binnenmark und Zollunion. Auch ein zweites Referendum war eine der möglichen Optionen. Anders gesagt: Eigentlich lag alles auf dem Tisch, was man sich vorstellen kann. Nur nicht das Abkommen in der Form, wie Theresa May möchte.



Schon vorher brachte der Tag viele Nachrichten zum Brexit. Vor allem aber diese: Theresa May zeigte sich bereit zurückzutreten, wenn der Austritts-Deal eine Mehrheit findet. Ein Datum nannte sie nicht. Sie kündigte vor Abgeordneten ihrer konservativen Partei lediglich an, "die nächste Phase" der Brexit-Verhandlungen nicht zu leiten.



In einer Erklärung, die auch von ihrem Büro verbreitet wurde, heißt es: "Ich bin darauf vorbereitet, diesen Posten früher zu verlassen als beabsichtigt, um das Richtige für für unser Land und unsere Partei zu tun." Sie wisse, dass es den Wunsch nach neuer Führung gebe, und dem werde sie sich nicht in den Weg stellen.

Reicht die Zustimmung?

Unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer sagte im Dlf (Audio-Link), Theresa May habe heute deutlich gemacht, dass sie den Vertrag ein drittes Mal zur Abstimmung stellen will - möglicherweise noch am Donnerstag oder Freitag. Meurer betont, zwar würden einige "Brexiteers", also der harten Befürworter eines Brexit, nun wohl umschwenken. Doch sei die nötige Zahl der Abgeordneten damit voraussichtlich nicht erreicht.



Ein weiteres Problem: Das Unterhaus hat das Austritts-Abkommen mit der EU bereits zweimal abgelehnt. Gegenwärtig ist nicht klar, ob Parlamentspräsident Bercow eine dritte Abstimmung über das Austrittsabkommen überhaupt zulassen wird. Er hat vergangene Woche deutlich gemacht, dass er eine weitere Abstimmung nur ermöglichen will, wenn es "substantial changes" gibt, also "bedeutende Änderungen" am Vertrag. Die Frage: Was genau sind solche Änderungen? Sind diese überhaupt möglich? May hat übrigens nach den Berichten aus London noch kein Datum für einen Rückzug genannt.



Nach derzeitigem Stand der Dinge wird Großbritannien nicht am 29. März aus der EU austreten, sondern wohl erst am 12. April. Diese Verlängerung hatte die EU gewährt. Die wäre auch zu einer noch längeren Frist bereit, wenn das Unterhaus dem Vertrag doch noch zustimmt: das wäre dann der 22. Mai.



Wie die Brexit-Hardliner gerade denken, hat Christine Heuer für den Deutschlandfunk aus London berichtet. Außerdem hat der Jurist Florian Meinel von der Universität Würzburg in der Sendung "Europa heute" erläutert, was das Prozedere im Unterhaus eigentlich bedeutet.