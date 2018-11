Laut einer Analyse der britischen Regierung würde ein ungeregelter Ausstieg aus der Europäischen Union deutliche Einbußen für die Wirtschaft Großbritanniens nach sich ziehen.

Das Bruttoinlandsprodukt könnte dann nach 15 Jahren um 7,7 Prozent geringer ausfallen als bei einem Verbleib in der EU, heißt es in dem Bericht. Einbußen gäbe es demnach aber auch, wenn der Plan von Premierministerin May zum Tragen käme - allerdings wären diese deutlich geringer. Finanzminister Hammond sagte, aus rein ökonomischer Sicht wäre ein Verbleib in der EU am besten. Der vorliegende Plan komme aber nah daran. Mays Szenario zum Brexit steht vor einer schwierigen Abstimmung im Parlament. Ob sie eine Mehrheit dafür bekommt, ist ungewiss.