Der britische Justizminister Gauke hat seinen Rücktritt angekündigt.

Er könne nicht unter dem höchstwahrscheinlich neuen Premierminister Johnson dienen, sagte er der Zeitung "Sunday Times". Er wolle daher am Mittwoch seine Demission einreichen. Johnson kandidiert gegen Außenminister Hunt bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden der Konservativen. Im Falle eines Siegs würde er auch neuer britischer Regierungschef. Amtsinhaberin May war im Zuge des bisher gescheiterten Brexits zurückgetreten. Johnson gilt bei der parteiinternen Wahl als klarer Favorit. Der Sieger soll am Dienstag bekanntgegeben werden.