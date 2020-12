Das britische Unterhaus hat mit seiner Beratung über den Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union begonnen.

Mit der Abstimmung wird am Nachmittag gerechnet, später wird der Entwurf noch dem House of Lords vorgelegt, bevor die Unterschrift der Königin ansteht. Die EU-Spitze hatte den Brexit-Handelspakt bereits am Morgen unterzeichnet Die Zeremonie mit EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel wurde im Internet übertragen. Danach sollten die Dokumente über den Ärmelkanal geflogen werden, damit auch Premierminister Johnson sie unterzeichnet.



Johnson sagte vor dem Unterhaus, im Kern dieses Gesetzentwurfs stecke eines der größten Freihandelsabkommen der Welt. Es werde Unternehmen ermöglichen, den Handel mit der Europäischen Union noch zu intensivieren. Großbritannein werde der beste Freund und Verbündete der EU werden, ein freundlicher Nachbar.



London und Brüssel hatten sich erst an Heiligabend auf den Vertrag geeinigt. Das über Monate ausgehandelte Handels- und Partnerschaftsabkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen von Januar 2021 an regeln.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.