In Großbritannien wird sich Königin Elisabeth die Zweite wegen der Corona-Krise in einer Fernsehansprache an ihre Landsleute wenden.

Die Rede wurde bereits aufgenommen und soll am Sonntagabend ausgestrahlt werden, wie der Buckingham Palast mitteilte. Es ist - von der traditionellen Weihnachtsansprache abgesehen - erst das vierte Mal in der 68-jährigen Regentschaft der Queen, dass sie eine solche Rede hält. Auch in Großbritannien steigen die Zahlen der Infizierten und Toten weiter an. Premierminister Johnson, der ebenfalls an Covid-19 erkrankt ist, musste seine Quarantäne verlängern. Er leidet nach eigenen Worten weiterhin an Fieber.