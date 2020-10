Ein Castor-Transport aus Großbritannien mit hochradioaktivem Atommüll ist nach Informationen von Kernkraftgegnern auf dem Weg nach Deutschland.

Ein mit sechs Behältern beladenes Transportschiff habe gestern Abend vom Hafen im englischen Barrow-in-Furness abgelegt, teilte das bundesweite Aktionsbündnis "Castor stoppen" mit. Die Ankunft des Schiffes im niedersächsischen Nordenham werde für Freitag oder Samstag erwartet. Die Castoren sollen von dort per Zug nach Biblis in Hessen weitertransportiert werden. Sie enthalten in Glas eingeschmolzene Abfälle aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield. Eine offizielle Bestätigung für die Angaben gab es nicht.



Entlang der möglichen Bahnstrecken wollen Atomkraftgegner mit Mahnwachen und Kundgebungen gegen den Transport protestieren. Sie lehnen ihn als zu gefährlich für Mensch und Natur ab.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.