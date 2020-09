Der Chefjustiziar der britischen Regierung, Jones, ist zurückgetreten.

Das bestätigte ein Behördensprecher. Einen Grund für den Rücktritt nannte er nicht. Nach einem Bericht der "Financial Times" soll Jones mit geplanten Änderungen am bereits gültigen Brexit-Abkommen nicht einverstanden gewesen sein.



In London beginnt heute eine neue dreitägige Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien. Im Vorfeld hatte der britische Premierminister Johnson den Druck erhöht, indem er eine Frist zur Einigung bis zum 15. Oktober nannte. Laut Informationen der britischen Zeitung "Telegraph" will Johnson zudem das bereits gültige Austrittsabkommen wieder aufschnüren. Konkret geht es um die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Demnach hält Johnson das Abkommen für widersprüchlich und juristisch unklar.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.