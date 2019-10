Die Herkunft der 39 Toten, die in einem Lastwagen in England gefunden wurden, scheint doch noch nicht geklärt zu sein.

Die chinesische Botschaft in London teilte auf ihrer Internetseite mit, die Nationalität sei nicht eindeutig bestätigt. Die britische Polizei hatte gestern erklärt, die Bergung der Opfer dauere an. Der Identifikationsprozess werde Zeit brauchen, die Menschen kämen aber alle aus China.



Die Toten in dem Lkw-Kühlcontainer waren am Mittwoch in der südostenglischen Stadt Grays gefunden worden. Der Fahrer des Lastwagens wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 25-jährigen aus Nordirland.