Der britische Labour-Chef Corbyn hat Antisemitismus in den Reihen der Partei eingeräumt und sich dafür entschuldigt.

In einem Video Corbyns auf Twitter heißt es, wer das Problem leugne, trage noch selbst dazu bei. Corbyn stand bei jüdischen Organisationen in der Kritik. Sie warfen ihm vor, Antisemitismus bei Labour zu dulden. Nun betonte Corbyn, Menschen mit antisemitischen Ansichten hätten keinen Platz in der Partei. Auch habe man Beschimpfungen durch Parteimitglieder in den sozialen Medien zu langsam geahndet.



Unmittelbar zuvor hatte Parteivize Watson schnelles Handeln angemahnt und erklärt, Labour drohe andernfalls in einem Strudel ewiger Schande zu versinken.