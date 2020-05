Die von der britischen Regierung angekündigten Lockerungen in der Corona-Krise sind bei der Opposition, bei der Wirtschaft und bei den Gewerkschaften auf Kritik gestoßen.

Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Starmer, erklärte, die Pläne hinterließen mehr Fragen als Antworten. Die britische Handelskammer bemängelte, dass es für Unternehmen keine klaren Anweisungen gebe, wie sie ihre Mitarbeiter schützen sollten. Die Nationale Gewerkschaft für Erziehung bezeichnete den Plan, dass einzelne Jahrgangsstufen in Schulen ab Juni starten könnten, als rücksichtslos.



Johnson hatte das 50-Seiten-starke Dokument zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie heute im Parlament vorgestellt, nachdem er die neuen Regeln bereits gestern in einer Rede an die Nation erläutert hatte. Unter anderem sollen alle Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.



In Großbritannien sind nach offiziell gemeldeten Zahlen mehr als 32.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das ist die höchste Zahl in Europa und weltweit die zweithöchste nach den USA.