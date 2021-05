Der frühere britische Regierungsberater Cummings wirft der Regierung von Premierminister Johnson vor, bei ihrer ursprünglichen Strategie im Kampf gegen die Pandemie gelogen zu haben.

Sie habe in Wirklichkeit Anfang 2020 zunächst vorgehabt, durch die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung bis September des Jahres Herdenimmunität zu erreichen, erklärte Cummings per Twitter. Erst nachdem der Regierung von mehreren Seiten klargemacht worden sei, dass dieser Plan zur Katastrophe führen würde, sei diese Strategie geändert worden.



Downing Street widersprach den Vorwürfen. Cummings soll am Mittwoch vor den Gesundheits- und Wissenschaftsausschüssen des Unterhauses aussagen, die die Reaktion der Regierung auf die Pandemie untersuchen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.