Der frühere britische Regierungsberater Cummings wirft der Regierung von Premierminister Johnson vor, bei ihrer ursprünglichen Strategie im Kampf gegen die Pandemie gelogen zu haben.

Sie habe in Wirklichkeit Anfang 2020 zunächst vorgehabt, durch die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung bis September des Jahres eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, erklärte Cummings per Twitter. Erst nachdem der Regierung von mehreren Seiten klargemacht worden sei, dass dieser Plan zur Katastrophe führen würde, sei diese Strategie geändert worden. Inzwischen widersprachen mehrere Vertreter der britischen Regierung den Vorwürfen. Herdenimmunität sei im Kabinett nicht als Mechanismus zur Kontrolle der Pandemie vorgeschlagen worden.



Cummings soll am Mittwoch vor den Gesundheits- und Wissenschaftsausschüssen des Unterhauses aussagen, die die Reaktion der Regierung auf die Pandemie untersuchen. Er hatte seinen Posten in der Downing Street nach fortwährendem Streit im engsten Beraterzirkel im Dezember verlassen.

