Suella Braverman, britische Innenministerin, will illegal eingereiste Migranten nach Ruanda abschieben. (Kin Cheung/AP/dpa)

Das Vorhaben von Innenministerin Braverman sei rechtswidrig, entschied ein Berufungsgericht in London. Demnach kann Ruanda nicht als sicheres Drittland betrachtet werden. Grund seien Mängel im dortigen Asylverfahren. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Flüchtlinge von Ruanda aus wieder in ihre Heimatländer abgeschoben würden, obwohl sie einen Anspruch auf Schutz hätten, hieß es. Die Entscheidung kann noch beim obersten britischen Gericht angefochten werden. Bravermans Pläne sehen vor, dass illegal eingereiste Menschen festgehalten und so bald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden. Sie sollen dann dort um Asyl ersuchen. Mit der Regierung in Kigali gibt es eine entsprechende Abmachung.

2022 kamen rund 45.000 Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien. In diesem Jahr sind bisher über 11.000 Menschen illegal in das Vereinigte Königreich eingereist.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.