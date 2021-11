In einigen Ländern gibt es Debatten über einen möglichen diplomatischen Boykott der Winterspiele in Peking. (dpa-Bildfunk / AP / Mark Schiefelbein)

Die Zeitung "The Times" berichtet, es gebe eine aktive Diskussion in der Regierung. Denkbar sei, dass keine Ministerinnen und Minister zu den Spielen reisten, der britische Botschafter in Peking jedoch schon. Die Teilnahme von Athleten ist davon unberührt. Zuvor hatte US-Präsident Biden erklärt, er erwäge einen diplomatischen Boykott der Winterspiele.

Hintergrund ist die Menschenrechtslage in China. Die USA und andere Länder werfen der Volksrepublik unter anderem vor, die muslimische Minderheit der Uiguren zu unterdrücken. Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 in China statt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.