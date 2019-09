Boris Johnson hat nach Einschätzung von Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer von Anfang an Neuwahlen vor Augen gehabt.

Das sei sein Masterplan und dafür gebe es zwei Belege, führte Meurer aus.



Der erste sei, dass Johnsohn als wichtigsten Berater Dominic Cummings angestellt habe - das Mastermind der "Vote Leave"-Kampagne, also der Kampagne der Brexit-Befürworter vor dem Referendum von 2016. Moralisch könne man die Kampagne vielleicht verurteilen, sagte Meurer. Aber es herrsche Konsens in Großbritannien, dass sie "teuflisch genial" gemacht gewesen sei. Anders formuliert: Wenn Johnson sich Cummings an Bord holt, dann holt er damit einen Mann, mit dem man Wahlen gewinnen kann.



Der zweite Beleg ist nach Meurers Worten eine ganze Serie von angekündigten, sozialen Wohltaten. Damit habe Johnson sofort nach Amtsantritt begonnen. Auch das sei ein klares Indiz für Neuwahlen, handele es sich doch letztlich auch um Wahlkampf.



Meurer bilanziert: Johnson steht zurzeit vielleicht auf dem Gipfel seiner Macht. "Aber die Rückschläge werden kommen".