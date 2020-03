In Großbritannien sollen sich wegen der Corona-Pandemie bis zu 1,5 Millionen Risikopatienten drei Monate lang in Quarantäne begeben.

Die Aufforderung richtet sich nach Angaben der Regierung an Menschen, die beispielsweise an schweren Atemwegserkrankungen oder bestimmten Krebsarten leiden oder die eine Organtransplantation hinter sich haben. Die Betroffenen sollen ihre Wohnungen auch nicht zum Einkaufen verlassen, sondern stattdessen von Lieferdiensten mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden.



Premierminister Johnson warnte vor einer Eskalation der Lage. Wenn nicht alles unternommen werde, um das Virus einzudämmen, könnte das Gesundheitssystem - ähnlich wie in Italien - bald überlastet sein, sagte er dem "Sunday Telegraph". In Großbritannien gibt es nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität 5.067 Infektionen. 233 Menschen sind gestorben.