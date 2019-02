Der Brexit-Streit in Großbritannien führt nun auch zu Parteiaustritten bei den konservativen Tories.

Drei Abgeordnete erklärten, sie würden sich der Gruppe der Unabhängigen anschließen, die am Montag von ehemaligen Labour-Politikern ins Leben gerufen worden war. In einem Brief an Premierministerin May begründen Anna Soubry, Sarah Wollaston und Heidi Allen ihren Schritt. Sie beklagen einen Rechtsruck bei den Tories und dass die Partei inzwischen einen harten Brexit verfolge. Der Umgang mit dem Austritt aus der Europäischen Union sei ein Desaster und die Politik habe dabei insgesamt versagt. In dem Brief an May fordern Soubry, Wollaston und Allen radikale politische Reformen. Sie wollen ihr Abgeordnetenmandat im britischen Parlament behalten.