In Großbritannien hat die Polizei nach dem Fund von 39 Leichen in einem LKW drei Festgenommene auf Kaution freigelassen.

Die Polizei hatte die zwei Männer und eine Frau wegen des Verdachts auf Totschlag und Menschenschmuggel befragt. Gegen einen vierten Verdächtigen, den Fahrer des Lastwagens, ist gestern Anklage erhoben worden. Laut Polizei wird gegen den 25-Jährigen wegen Totschlags, Menschenhandel und Geldwäsche ermittelt.



Die 39 Toten waren am Mittwoch in einem Laster auf einem Industriegelände in der Nähe von London gefunden worden. Ihre Identität ist weiter unklar. Die Ermittler prüfen inzwischen, ob die Menschen aus Vietnam stammen.