Noch bis zum späten Abend sind die Bürger Großbritanniens aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

Laut letzten Umfragen hat die Tory-Partei von Premierminister Johnson eine noch im November vorhergesagte komfortable Mehrheit eingebüßt. Die Labour-Partei von Oppositionsführer Corbyn konnte sich demnach stabilisieren.



Johnson hatte die vorgezogene Parlamentswahl herbeigeführt, weil der Streit um den Brexit festgefahren war. Sollte Johnson die Mehrheit bekommen, will er noch vor Weihnachten seinen Austritts-Vertrag mit der EU durch das Parlament bringen. Die Opposition will ein neues Abkommen mit Brüssel aushandeln und anschließend in einem Referendum darüber abstimmen lassen.



Erste Prognosen werden nach 23 Uhr unserer Zeit erwartet.