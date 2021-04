Zehn Tage vor den Kommunalwahlen in Großbritannien gerät Premierminister Johnson durch ein veröffentlichtes Zitat zunehmend unter Druck.

Demnach soll er im vergangenen Herbst gesagt haben: Er wolle "keinen verdammten Lockdown mehr - sollen sich doch die Leichen zu tausenden stapeln". Mit diesen Worten zitierte ihn die Zeitung "Daily Mail". Die BBC berichtete ebenfalls, dass ihr eine Quelle das Zitat bestätigt habe. Demnach soll der Satz im Oktober bei einem internen Treffen am Amtssitz Johnsons in der Downing Street gefallen sein. Johnson bestritt die Äußerung. Auf die Frage eines Reporters antwortete er knapp mit "Nein". Johnsons Sprecher sowie der Verteidigungsminister Wallace erklärten ebenfalls, der Satz sei niemals so gefallen.



Der Fraktionsführer der schottischen SNP im Unterhaus, Blackford, nannte die mutmaßlichen Äußerungen Johnsons "zutiefst abscheulich". Sollten sie tatsächlich zutreffen, müsse der Regierungschef zurücktreten. Auch Labour-Chef und Oppositionsführer Starmer verlange eine umfassende Untersuchung aller Anschuldigungen.



Mit insgesamt 127.000 Todesfällen ist Großbritannien das am schwersten von der Pandemie betroffene Land Europas. Wegen seines Umgangs mit der Krise war Johnson lange Zeit scharf kritisiert worden. Angesichts der erfolgreichen Impfkampagne stieg seine Popularität zuletzt jedoch wieder deutlich an.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.