Der ehemalige Chefberater des britischen Premierministers Johnson, Cummings, hat der Regierung seines Landes Versagen in der Corona-Pandemie vorgeworfen.

Johnson habe das Virus anfangs völlig unterschätzt, sagte Cummings vor Parlamentsabgeordneten in London. Der Regierungschef habe sich sogar absichtlich mit Corona infizieren lassen wollen, um zu zeigen, dass das Virus nicht gefährlich sei. Auch seien Minister, Beamte und Berater katastrophal hinter den Standards zurückgeblieben, die die Öffentlichkeit in einer Krise erwarten dürfe, betonte Cummings. Man habe versagt, als die Menschen am dringendsten Hilfe gebraucht hätten. Die Regierung habe die Anzeichen der sich ausbreitenden Pandemie nicht erkannt, zu spät zu Homeoffice-Arbeit aufgerufen und Pubs sowie Sportstätten zu lange offen gelassen. Diese Untätigkeit habe zu unnötigen Todesfällen geführt. Zugleich entschuldigte sich Cummings bei den Angehörigen der Corona-Toten und erklärte, auch er selbst habe Fehler gemacht. Premierminister Johnson wies die Kritik als inakzeptabel zurück.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.