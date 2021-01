Durch internationale Bemühungen ist eine Summe von einer Milliarde Dollar für Corona-Impfungen in Entwicklungsländern zusammengekommen.

Mit dem Geld sollen im Rahmen des Covax-Programms mehr als 90 Staaten unterstützt werden. An sie sollen noch in diesem Jahr eine Milliarde Impf-Dosen gehen, teilte die britische Regierung mit. Außenminister Raab erklärte, man werde vor dem Virus nicht sicher sein, solange nicht alle sicher seien.



Die Regierung in London hatte in Aussicht gestellt, für jeweils vier Dollar von anderen Spendern ein britisches Pfund zu geben. Weiteres Geld kam aus Ländern wie Japan, Kanada und Deutschland.

