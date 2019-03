Kommen die Briten nach dem erwartbaren Brexit jemals in die EU zurück? Ein Europahistoriker und ein emeritierter Cambridge-Professor können sich das gut vorstellen. Der Sinneswandel werde aber erst nach Jahren kommen, sagten sie im Dlf.

"Eine starke Dosis Wirklichkeit wird wahrscheinlich eine neue Auffassung bringen", meinte der emeritierte Professor für deutsche Literatur und Geistesgeschichte an der Universität Cambridge, Nicholas Boyle. Die ökonomischen Folgen des Brexits würden sich aber wahrscheinlich erst in zehn bis zwanzig Jahren zeigen. Erst dann werde man wohl zu dem Ergebnis kommen, dass es besser sei, mit anderen gleichberechtigten Nationen zusammenzuarbeiten als "selber allein im Atlantik zu sitzen".



Boyle geht davon aus, dass nach einem Austritt Großbritanniens auch alte Spannungen zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland wieder zutage treten. Der Brexit ist seiner Ansicht nach ohnehin vor allem ein Problem der Engländer, weil diese es im Unterschied etwa zu Schotten und Walisern nicht gewohnt seien, Teil einer größeren Einheit zu sein - "es sei denn, die Einheit ist mit ihnen selbst identisch". Dies sei ein "Nachklang des Empire-Denkens", das in England jahrhundertelang vorgeherrscht habe.

"Gewicht des Brexits nicht unterschätzen"

Auch der Europahistoriker Kiran Klaus Patel von der Universität Maastricht glaubt, Großbritannien werde "erst in zehn bis fünfzehn Jahren ermessen können, was das Verlassen Europas mit sich bringt". Dies habe unter anderem etwas mit der Balance der verschiedenen Mitgliedstaaten, der ökonomischen Orientierung und dem sicherheitspolitischen Gewicht zu tun. Er könne sich vorstellen, dass die Briten nach einigen Jahren überlegen, "ob sie dem Club nicht wieder beitreten wollen".



"Man sollte das Gewicht des Brexits nicht unterschätzen", warnte Patel. Zwar hätten mit Algerien 1962 und Grönland 1985 schon zwei Länder die EU beziehungsweise deren Vorläufer, die EWG, verlassen. Es gebe aber "riesige Unterschiede" zwischen diesen beiden Austritten und dem Brexit.

Zentrifugalkräfte nicht größer geworden

Eine Befürchtung, die man ursprünglich im Zusammenhang mit dem Brexit hatte, hat sich nach Beobachtung des Historikers indes nicht bewahrheitet: dass es eine starke Fragmentierung Europas durch eine Welle von Austritten geben könnte. Die Zentrifugalkräfte seien durch den wahrscheinlich bevorstehenden Austritt Großbritanniens nicht größer geworden.



Allerdings gebe es eine neue Gefahr durch die Tatsache, dass EU-kritische Regierungen - wie die in Polen, Ungarn oder Italien - inzwischen mehr darauf setzten, in der EU zu verbleiben und sie in eine rechtspopulistische oder neonationalistische Richtung zu lenken. Hier müsse sich Europa "auf neue Herausforderungen einstellen".