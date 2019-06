Die britische Justiz hat angekündigt, erst im Februar nächsten Jahres über eine Auslieferung von Wikileaks-Gründer Assange an die USA zu entscheiden.

Ein Gericht in London legte fest, dass dann eine ausführliche Anhörung über mehrere Tage stattfinden werde. Zuvor solle es bereits eine Befragung geben, um zu entscheiden, welches Gericht den Antrag der USA auf Auflieferung letztlich prüfen werde.



Die USA werfen Assange unter anderem vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Dem Australier drohen bis zu 175 Jahre Gefängnis. Er sitzt seit April in britischer Haft, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hat.