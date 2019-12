Das britische Unterhaus tritt heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Die Abgeordneten wählen zunächst einen neuen Parlamentspräsidenten. Erwartet wird, dass die Wahl auf Amtsinhaber Hoyle fällt, der Anfang November zum Nachfolger des langjährigen Parlamentspräsidenten Bercow bestimmt wurde. Am Donnerstag wird das Parlament von Königin Elizabeth der Zweiten offiziell wiedereröffnet. Bereits am Freitag will Premierminister Johnson über das EU-Austrittsabkommen abstimmen lassen.



Medienberichten zufolge plant Johnson, gesetzlich festzuschreiben, dass die Übergangsphase nach dem EU-Austritt nicht über Dezember 2020 hinaus verlängert werden kann.