Nach Angaben aus London wird darin mit einem Personalausfall zwischen zehn und 25 Prozent gerechnet. Auslöser sind die jüngsten Infektionszahlen in Großbritannien. Zuletzt waren binnen 24 Stunden 189.000 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. In einigen Branchen wirkt sich die hohe Zahl an Krankmeldungen bereits aus: Zum Beispiel können einige Bahnlinien nicht mehr nach Fahrplan fahren, weil Zugpersonal fehlt.

