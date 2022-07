Auch London und ganz Großbritannien erlebt eine Hitzewelle. (IMAGO / News Images / CarltonxMyrie)

Die britische Regierung hat die sogenannte nationale Notlage ausgerufen. Damit werden die Krankenhäuser darauf eingestimmt, dass Krankheiten und auch Todesfälle bei gesunden Menschen auftreten könnten. Ein Regierungssprecher sagte der BBC, dem Land stünden 48 schwierige Stunden bevor. Es werden Temperaturen von über 40 Grad prognostiziert.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Frankreichs Autobahnen

Auch Frankreich erwartet Rekordwerte. Auf Autobahnen muss ab heute um 20 Kilometer pro Stunde langsamer gefahren werden als üblich. Es sollen Geschwindigkeits- und Schadstoffkontrollen durchgeführt werden, um zusätzliche Belastungen zu reduzieren. In Frankreich und anderen Ländern Südeuropas breiten sich zudem Waldbrände weiter aus. An der Atlantikküste mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Im Nordwesten Spaniens und in Portugal kamen mindestens drei weitere Menschen in den Flammen ums Leben.

Auch in Deutschland heißester Tag des Jahres erwartet

Auch in Deutschland steht wohl der bislang heißeste Tag des Jahres bevor. Laut dem Deutschem Wetterdienst ist mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad zu rechnen, im Südwesten und Westen auch bis zu 40 Grad. Der bisher heißeste Tag in diesem Jahr war am 19. Juni. Damals wurden in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen.

Kachelmann rät zu Durchzug

Der Meteorologe Kachelmann empfiehlt angesichts der Hitze alten Menschen das Öffnen von Fenstern. Die oft zu hörenden Tipps, die Fenster zu schließen, sei für viele alte Menschen ein Todesurteil, sagte Kachelmann im Deutschlandfunk . Das Gegenteil sei richtig, nämlich Durchzug zu machen: "Der Player beim Überleben ist die Luftfeuchtigkeit, nicht die Temperatur." Die Luftfeuchtigkeit müsse abgeführt werden.

Insgesamt müsse Deutschland hitzefester werden, meinte Kachelmann. So gebe derzeit es katastrophale Ozonwerte, die für Kinder und Jugendliche gefährlich seien. Hier würde ein Tempolimit außerordentlich helfen. Man müsse auch darüber reden, dass man Klimaanlagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen brauche.

Meteorologe Friedrich sieht Zusammenhang mit Erderwärmung

Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst sieht Hitzewellen wie die jetzige als Folge der Klimaerwärmung: "Seit dem berühmten 'Jahrhundertsommer' 2003 erleben wir die 40 Grad zwar nicht jedes Jahr, aber immer öfter", sagte er der Funke Mediengruppe. Aufgrund der schon eingetretenen Klimaerwärmung seien solche Hitzewellen mit Temperaturen über 30 Grad intensiver und häufiger geworden. Diesen eindeutigen Zusammenhang könne man aus den Daten herauslesen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.