In den Gesprächen zwischen Großbritannien und der EU könnte heute eine Entscheidung über die künftigen Handelsbeziehungen fallen.

Kurz vor Ablauf der selbst gesetzten Frist will der britische Premierminister Johnson noch einmal mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen telefonieren. Vor Kurzem hatte Johnson einen sogenannten "No Deal" als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Zwar wurde auch gestern Abend noch verhandelt. Von britischer Seite hieß es aber, das vorliegende Angebot der EU sei nicht akzeptabel.



Hauptstreitpunkte sind dem Vernehmen nach weiter die künftigen Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und die Frage, wie Streitigkeiten bei Verstößen gegen das Abkommen geschlichtet werden sollen.



Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Übergangsphase sollte genutzt werden, um ein Handelsabkommen für die Zeit danach auszuhandeln. Ohne Einigung würden zum Jahreswechsel Zölle erhoben. Experten rechnen mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft.

