EU-Ratspräsident Michel hofft nach der Wahl in Großbritannien auf schnelle Klarheit beim Brexit. Die EU sei bereit, mit Großbritannien ein Handelsabkommen zu vereinbaren, sagte Michel in Brüssel. Dabei müssten faire Bedingungen gewahrt sein. Premierminister Johnson will den Brexit zum 31. Januar vollziehen.

Er habe ein starkes Mandat für seinen Kurs bekommen und wolle den Austritt Großbritanniens aus der EU fristgerecht erledigen, erklärte Johnson. Nach Auszählung fast aller Wahlkreise kommt seine konservative Tory-Partei auf 364 der insgesamt 650 Parlamentssitze. Die Labour-Partei musste Verluste hinnehmen und kommt auf etwa 203 Mandate.



EU-Ratspräsident Michel gratulierte Johnson zum Wahlsieg. In Brüssel erwarte man nun, dass das britische Parlament so schnell wie möglich über das schon ausgehandelte Austrittsabkommen entscheide. Die EU wolle Klarheit und sei bereit. Es wird erwartet, dass das britische Unterhaus am 21. Dezember über das Brexit-Abkommen abstimmt. Eine Zustimmung gilt nach dem klaren Sieg der Tories als sicher.

Konsequenzen bei der Opposition

Oppositionsführer Corbyn zog Konsequenzen aus dem schlechten Ergebnis der Labour-Partei. Er werde sie in keine weitere Wahl mehr führen, kündigte Corbyn an. Einen sofortigen Rücktritt lehnte er aber ab.



Die Liberaldemokraten kommen im künftigen Unterhaus nur noch auf elf Mandate. Partei-Chefin Swinson kündigte ihren Rücktritt an. Auch sie verlor ihren Sitz im Parlament.

Reaktionen aus dem Ausland

US-Präsident Trump erklärte, Johnson habe einen großartigen Sieg eingefahren. Die USA und Großbritannien könnten nach dem Brexit einen - Zitat - "gewaltigen neuen Handelsvertrag" abschließen.



Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, McAllister, sagte im Deutschlandfunk, auch wenn er persönlich den Brexit für einen historischen Fehler halte, gebe es nun endlich Klarheit.



Der designierte österreichische Kanzler Kurz meinte, nach der Wahl müsse man sich nun auf die künftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel konzentrieren. Diese sollten so eng wie möglich sein.