Der frühere britische Politiker Paddy Ashdown ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Das teilte die Liberaldemokratische Partei mit, an deren Spitze er von 1988 bis 1999 stand. Von 2002 bis 2006 war Ashdown Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien und Herzegowina. In dieser Zeit trug er dazu bei, in der früheren jugoslawischen Teilrepublik ein funktionsfähiges Regierungssystem aufzubauen.