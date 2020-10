In Großbritannien haben sich innerhalb von 24 Stunden rund 20.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, sind das etwa 2.500 mehr als am Vortag. Besonders stark betroffen von der Pandemie sind der Norden Englands, Nordirland, Schottland und Teile von Wales. Die tatsächliche Zahl der Neu-Infektionen dürfte Experten zufolge noch höher liegen. Es stünden nicht genügend Tests zur Verfügung, hieß es.



In Italien hat es in den vergangenen 24 Stunden mehr als 7.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, war das der höchste offiziell gemessene Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie. Allerdings werden inzwischen viel mehr Tests als früher gemacht.

