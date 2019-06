Rund fünf Monate nach dem Tod des argentinischen Fußballprofis Emiliano Sala bei einem Flugzeugabsturz hat die britische Polizei eine Person festgenommen.

Ein 64-Jähriger werde der fahrlässigen Tötung verdächtigt, erklärte die Polizei in der südwestenglischen Grafschaft Dorset. Der Mann kooperiere mit den Ermittlern und sei nach seiner Befragung vorerst wieder auf freien Fuß gekommen. Näheres wurde nicht mitgeteilt.



Der 28-jährige Sala spielte zuletzt beim französischen FC Nantes und hatte einen Vertrag bei Cardiff City in der englischen Premier League unterschrieben. Am 21. Januar stürzte er auf dem Flug in die walisische Stadt mit einem Kleinflugzeug aus noch unbekannter Ursache über dem Ärmelkanal ab. Er und der Pilot kamen dabei ums Leben.