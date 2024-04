Medienberichte

Symbolbild zum Thema Großbritannien und Migration (picture alliance / Shotshop / stadtratte)

Mehrere britische Medien melden, der Mann habe das Land bereits am Montag in Richtung der ruandischen Hauptstadt Kigali verlassen. Dies sein im Rahmen eines gesonderten Freiwilligen-Programms gegen eine Zahlung von 3.000 Pfund geschehen und damit nicht Teil des internationale umstrittenen Abschiebegesetzes, das das britische erst in der vergangenen Woche gebilligt hatte. Demnach sollen irregulär eingereiste Menschen künftig ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags nach Ruanda gebracht werden können, das dafür als als sicheres Drittland eingestuft wurde.

Nach dem neuen Modell werden die Asylanträge künftig von den ruandischen Behörden in Kigali geprüft. Bei einem positiven Bescheid erhalten die Menschen dort ein Aufenthaltsrecht.

