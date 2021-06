Mit Beratungen über die Klimapolitik und den Umgang mit Pandemien geht heute das G7-Gipfeltreffen im britischen Cornwall zu Ende.

Die Staats- und Regierungschefs wollen sich unter anderem dazu verpflichten, die CO2-Emissionen in ihren Ländern bis 2030 im Vergleich zu 2010 nahezu zu halbieren. Als Lehre aus der Corona-Krise soll ein Gesundheitspakt verkündet werden, mit dem sich die Staaten gegen künftige Pandemien wappnen wollen.



Gestern hatten die sieben führenden westlichen Industriestaaten als Antwort auf das chinesische Projekt der so genannten "Neuen Seidenstraße" eine eigene Infrastrukturinitiative auf den Weg gebracht. Nach Angaben von US-Vertretern geht es darum, Hunderte Milliarden Dollar öffentlicher und privater Gelder für Investitionen in Entwicklungsländer aufzubringen.

