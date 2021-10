Zur Speicherung vertraulicher Daten haben die britischen Geheimdienste nach einem Medienbericht einen Vertrag mit dem Amazon-Cloudanbieter "Amazon Web Services" geschlossen.

Der Vertragswert liege zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Pfund über die nächsten zehn Jahre, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. Ziel sei es, die Datenanalyse und künstliche Intelligenz für die Spionage der Geheimdienste GCHQ, MI5 und MI6 sowie für andere Regierungsstellen nutzbar zu machen.



Wie die Financial Times erklärte, sollte ursprünglich ein britischer Cloudanbieter gesucht werden. Man sei aber zu dem Schluss gekommen, dass keiner von ihnen vergleichbare Fähigkeiten vorzuweisen habe. In Europa schrecken indes viele Länder davor zurück, sensible Daten US-Internetkonzernen anzuvertrauen.

